Чебоксары, 28 октября, 2022, 07:45 — ИА Регнум. Директору организации в Чувашии, эксплуатирующей очистные сооружение в одном из районов, суд вынес решение по уголовному делу за неисполнение решения суда. Об этом сообщается на сайте Волжской межрегиональной природоохранной прокуратуры.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

По данным надзорного ведомства, организация эксплуатирует очистные сооружения в Батыревском районе без разработанной и согласованной с государственным уполномоченным органом документацией, необходимой для включения их в реестр объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду.

Для устранения нарушений природоохранный прокурор обратился в суд, который удовлетворил его требования.

В ведомстве отмечают, что правоохранители установили факт неисполнения решения суда, несмотря на неоднократные требования и предупреждения от УФССП об уголовной ответственности. Отмечается, что служба судебных приставов возбудила уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 315 УК РФ («Неисполнение решения суда»).

По данным прокуратуры, директор предприятия признан виновным решением мирового судьи, ему назначено наказание. О каком именно наказании идёт речь, не сообщается.

Напомним, что с начала года Чувашии республиканской прокуратурой выявлено около 2 тыс. коррупционных нарушений, на основании которых завели 24 уголовных дела.

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Как сообщало ИА REGNUM , ранее в Чебоксарах муниципальное учреждение проиграло иск правоохранителям, требовавшим разработать план сокращения загрязняющих выбросов при неблагоприятных метеоусловиях.

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