Кызыл, , 07:45 — REGNUM В Туве стоимость бесплатного горячего обеда для учеников начальной школы составит 85,25 рубля, что на 31% больше действовавшей ранее цены. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Школьная столовая Gradkostroma.ru

В министерстве образования республики пояснили, что стоимость обеда выросла в связи с ростом цен на основные продукты питания. Кроме того, в районах, приравненных к территориям Крайнего севера, стоимость школьного обеда вырастет ещё больше.

«В частности, в школах Монгун-Тайги обед будет теперь стоить 98 рублей 3 копейки, в Тоджи и Тере-Холя — 93 рубля 77 копеек», — отметили в правительстве.

Добавим, что всего бесплатным горячим питанием в школах Тувы обеспечены почти 30 тыс. детей.