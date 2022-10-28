Кронштадт, Санкт-Петербург, , 07:42 — REGNUM Базовый тральщик «Павел Хенов» Балтийского флота (БФ) ВМФ России в ходе регулярного обследования района в Финском заливе обнаружил и обезвредил немецкую гальваноударную мину EMA времён Великой Отечественной войны. Об этом 27 октября сообщает пресс-служба Западного военного округа (ЗВО) на сайте Минобороны РФ.

Базовый тральщик «Павел Хенов» на международном военно-техническом форуме «Армия-2020» Дарья Драй © ИА REGNUM

В настоящее время данный район не представляет опасности для гражданского судоходства.

пресс-служба ЗВО Задачи по обнаружению и обезвреживанию взрывоопасных предметов для экипажа базового тральщика «Павел Хенов» являются плановыми и выполняются периодически в районах интенсивных морских сражений Второй мировой войны в Балтийском море.

Как сообщало ИА REGNUM, корабельная тральная группа Балтийского флота ВМФ России в составе базового тральщика «Павел Хенов» и рейдового тральщика РТ-57 провела в акватории Балтийского моря учения, в ходе которых обезвредила мины, поставленные условным противником.

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