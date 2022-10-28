Петропавловск-Камчатский, 28 октября, 2022, 07:42 — ИА Регнум. Жительницы Камчатки самостоятельно шьют толстовки и балаклавы для участников специальной военной операции в защиту Донбасса.

Иван Шилов, ИА REGNUM Частичная мобилизация

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В эфире программы «В центре внимания» Екатерина Лукина рассказала, что её вдохновили швеи из других регионов России. К ней присоединилась ещё одна неравнодушная женщина.

Первая партия балаклав и толстовок передана мобилизованным перед отправкой на фронт.

«Мы очень рады, что это станет полезным для наших ребят. Они чувствуют, что про них помнят и для них стараются», — рассказала Анна Горная.

Как сообщало ИА REGNUM, производство специальных печей длительного горения для отапливания палаток военнослужащих запустили в Якутии.