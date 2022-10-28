Багдад, , 07:38 — REGNUM Парламент Ирака утвердил новый состав правительства страны во главе с Мохаммедом Шиа ас-Судани, который ранее работал министром по правам человека, а также министром труда и социальных дел республики. Об этом сообщается на сайте законодательного органа.

Здание парламента Ирака James (Jim) Gordon

Премьер-министр представил депутатам 21 руководителя министерств. Судани пообещал провести экономическую реформу, улучшать общественные услуги, бороться с коррупцией, бедностью и безработицей.

Он также дал обещание изменить законодательство о выборах в течение трех месяцев, чтобы в течение года провести в стране досрочные парламентские выборы.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 октября в должность выступил президент Ирака Абдул-Латиф Рашид, который выступил с речью по случаю начала своей работы.

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