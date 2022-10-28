28 октября 2022 | Время чтения 3 мин

Станислав Стремидловский, , 09:13 — REGNUM Когда президент России Владимир Путин в ходе сессии Валдайского клуба отметил, что «Республика Корея приняла решение поставлять оружие и боеприпасы» киевскому режиму и «это будет разрушать наши отношения», возникал вопрос, а как следует относиться к действиям Сеула по перевооружению польской армии. Ведь в этом году Польша подписала с Южной Кореей многомиллиардные контракты, предполагающие в течение нескольких лет поставки южнокорейских танков, гаубиц, самолетов и иной техники, что позволит польской армии, по замечанию одного из китайских изданий, «стать самой мощной военной силой в Центральной и Восточной Европе». При этом Варшава не просто покупает оружие у Сеула и планирует договориться с ним о строительстве силами южнокорейского концерна Korea Hydro & Nuclear Power (KHNP) одной из запланированных польских АЭС. Появляются признаки пересмотра Польшей своей политики на азиатском направлении, отказа от диалога с Пекином в ситуации, когда, как говорит Путин, идет «попытка перенести в Азию провалившуюся систему блокового мышления из Атлантического региона», и это «вредная затея, опять попытка дружить с кем-то против кого-то, в данном случае дружить против Китая».

Польша Иван Шилов © ИА REGNUM

Так, на днях Южную Корею и Японию с визитом посетил заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Пшидач. Польские издания практически ничего не сообщают о повестке его встреч. Что касается Южной Кореи, то ее МИД в кратком пресс-релизе проинформировал, что Пшидач принял участие в заседании 16-го Корейско-польского политического совета, в ходе которого стороны, в частности, «обменялись мнениями о ситуации» в б. УССР и «договорились о сотрудничестве в послевоенном восстановлении и реконструкции» б. УССР. По сообщению японской газеты «Ёмиури Симбун» тема б. УССР звучала и во время выступления польского дипломата в Японском национальном пресс-клубе в Токио. Как пишет издание, Пшидач заявил, что «западные посредники пытались восстановить мир путем переговоров, но Путин увидел в этом слабость Запада, и мы не должны повторять ту же ошибку». А в самой Польше на днях состоялась конференция, организованная Институтом Ближнего и Дальнего Востока Ягеллонского университета и Евроатлантической ассоциацией на тему «Индо-Тихоокеанская стратегия в мировом порядке». В ней приняли участие вице-спикер Сената Польши Мариуш Каминький, а также послы в Польше таких стран, как Индия, Новая Зеландия и Япония. Общий тон обсуждения носил антикитайский характер.

Заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Пшидач Министерство иностранных дел Польши

Вместе с тем новая азиатская политика Варшавы, начинающаяся с углубления партнерства с Южной Кореей, говорит и о пересмотре Польшей своего места в Европе. Один только вопрос о выборе подрядчика для строительства польских АЭС, где друг с другом конкурируют американская Westinghouse Electric Company (WEC), французская Électricité de France (EDF) и южнокорейская KHNP, по мнению президента Национальной торговой палаты Польши Анджея Арендарского, носит не только экономический, но и геополитический характер. Он отмечает, что на столе польского правительства лежат три предложения о постройке двух АЭС, значит, «как минимум одно из них должно быть отклонено». Чье? Арендарский предлагает «рациональное решение — доверить одну площадку американцам, а другую — французам», чтобы с помощью Парижа создать «противовес Германии». Но правящая польская коалиция во главе с партией «Право и Справедливость» (PiS) от разочарования в Берлине стремительно скатывается в разочарование Европейским союзом в целом. И эта точка зрения на Евросоюз начинает завоевывать умы поляков. «Похоже, что нынешний истеблишмент ЕС по-прежнему намерен придерживаться принятого около года назад решения о том, что «Польшу надо уморить голодом», независимо от того, что Польша делает или не делает», — констатирует одно из польских изданий. Поэтому Варшава пытается бежать из Европы, ища новых партнеров и союзников за ее пределами.

Партия Право и Справедливость в Польше Adrian Grycuk

Может ли ситуация в Евросоюзе измениться в лучшую для Польши сторону? Пока таких тенденций не просматривается. Конечно, азиатский бросок для Варшавы — это тоже рискованный геополитический эксперимент. Однако поляки любят рисковать, даже ставя на кон свою собственную государственность.