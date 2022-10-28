Благовещенск, , 07:35 — REGNUM В Шимановском районе Амурской области задержали браконьеров, которые убили нескольких косулей и фазана, не имея разрешения на охоту. Охотники чуть не сбили одного из охотоведов, пытаясь скрыться от инспекторов на автомобиле, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 28 октября в пресс-службе охотуправления Амурской области.

Оружие браконьеров Https://bryansk.sledcom.ru

Читайте также: В Приамурье обнаружили группу браконьеров, охотившихся на изюбря

Браконьеры были обнаружены ночью недалеко от железнодорожной станции Бурея. Они ехали на микрогрузовике и светили фонарями в поисках добычи. Охотоведы перегородили им путь автомобилем и вышли из машины. Одного из них едва не задавили нарушители, попытавшиеся скрыться от инспекторов.

Машина нарушителей забуксовала в колее. В кузове охотоведы обнаружили 22 ноги и голову косули, а также тушу фазана. У браконьеров было гладкоствольное ружьё, один из них находился в состоянии алкогольного опьянения. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре в Шимановском районе сотрудники охотуправления в ходе рейда обнаружили квадроцикл с людьми, а затем вышли на место, где обнаружили следы убийства изюбря.