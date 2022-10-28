Тегеран, 28 октября, 2022, 07:51 — ИА Регнум. 27 октября спикер парламента Ирана Мохаммад Бакер Калибаф призвал к расширению связей с Белоруссией в попытке смягчить последствия жестоких санкций, введённых США и другими западными государствами. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Https://www.irna.ir/ Мохаммад Бакер Калибаф

Калибаф сделал этот комментарий во время встречи с министром иностранных дел Белоруссии Владимиром Макеем и сопровождающей его делегацией в Тегеране.

Высокопоставленный иранский законодатель заявил, что страны, которые находятся под давлением из-за западных санкций, должны держаться вместе. Он также отметил, что западные государства, включая США, ввели санкции в отношении значительного числа других стран по всему миру, чтобы защитить собственные интересы.

Белорусский чиновник, со своей стороны, заявил, что его страна пытается действовать независимо как на внутреннем, так и на внешнеполитическом фронтах.

«Беларусь пытается противостоять санкциям и давлению, а потому рассматривает Иран как дружественную страну», — сообщил Владимир Макей. В этом направлении, по его словам, Белоруссия пытается установить стратегическое партнерство с Ираном.