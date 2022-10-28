Токио, , 07:29 — REGNUM Запущенная Северной Кореей баллистическая ракета упала в Японском море за пределами исключительной экономической зоны Японии. Об этом со ссылкой на оборонное ведомство Японии 28 октября сообщает агентство Kyodo.

Запуск баллистической ракеты. КНДР Egloos.com

Отмечается, что какой-либо информации о возможном ущербе от этого ракетного запуска не поступало. Также не уточняется количество запущенных КНДР баллистических ракет, предположительно, малой дальности.

В настоящее время правительство и военные Японии продолжают сбор данных и анализ информации о ракетном запуске Пхеньяна.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Комитета начальников штабов ВС Южной Кореи, КНДР осуществила запуск в сторону Японского моря двух баллистических ракет малой дальности.

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