Токио, 28 октября 2022, 07:29 — REGNUM Запущенная Северной Кореей баллистическая ракета упала в Японском море за пределами исключительной экономической зоны Японии. Об этом со ссылкой на оборонное ведомство Японии 28 октября сообщает агентство Kyodo.
Отмечается, что какой-либо информации о возможном ущербе от этого ракетного запуска не поступало. Также не уточняется количество запущенных КНДР баллистических ракет, предположительно, малой дальности.
В настоящее время правительство и военные Японии продолжают сбор данных и анализ информации о ракетном запуске Пхеньяна.
Как сообщало ИА REGNUM, по данным Комитета начальников штабов ВС Южной Кореи, КНДР осуществила запуск в сторону Японского моря двух баллистических ракет малой дальности.
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