Токио, 28 октября 2022, 07:29 — REGNUM Запущенная Северной Кореей баллистическая ракета упала в Японском море за пределами исключительной экономической зоны Японии. Об этом со ссылкой на оборонное ведомство Японии 28 октября сообщает агентство Kyodo.

Запуск баллистической ракеты. КНДР
Запуск баллистической ракеты. КНДР
Egloos.com

Отмечается, что какой-либо информации о возможном ущербе от этого ракетного запуска не поступало. Также не уточняется количество запущенных КНДР баллистических ракет, предположительно, малой дальности.

В настоящее время правительство и военные Японии продолжают сбор данных и анализ информации о ракетном запуске Пхеньяна.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Комитета начальников штабов ВС Южной Кореи, КНДР осуществила запуск в сторону Японского моря двух баллистических ракет малой дальности.

Читайте ранее в этом сюжете: Северная Корея запустила две баллистические ракеты малой дальности — Yonhap