28 октября 2022 | Время чтения 2 мин

Пол Гозар согласовал своё письмо с приглашением в Аризону Путину и Зеленскому с ЦРУ? В США сенаторы тоже не понимают, откуда в боевых действиях киевских террористов ноги растут? Ей-богу, как дети. Мнения.

Светлана Шаповалова, , 08:42 — REGNUM Известие о том, что член палаты представителей конгресса США Пол Гозар пригласил президента России Владимира Путина провести переговоры с Владимиром Зеленским в Аризоне, спровоцировало волну ироничных комментариев. Люди не видят никакого смысла в таком приглашении и встрече.

Флаг США Дарья Драй © ИА REGNUM

«Мы не ездим к врагам на переговоры, только на капитуляцию», — заметил Сергей С.

«Только если Аризона выйдет из состава США», — иронизирует Роман Кат.

«И случится там какой-нибудь очень своевременный теракт… Нет уж!» — отметила Екатерина Куб.

«Наш президент никуда не поедет. Народ против!» — заметила Татьяна.

«Путину нельзя в США, пусть к нам едут», — считает Наталья.

«Америка — страна-террорист, туда ездить опасно, это логово змей» — соглашается Нина Устюжанина.

«Только на нашей территории и на наших условиях!» — призывает Ирина Теплова.

«Никаких переговоров с фашистами быть не может», — поддерживает Денис.

«Может, к нам на Колыму?» — предлагает Галина Безменова.

«Лучше в Крыму», — развивает тему Семен.

Крым Анна Рыжкова © ИА REGNUM

«Переговариваться на территории врага? Они там с дуба рухнули?» — недоумевает Иван Афанасьев.

«Не хватало ещё в Аризону за миром лететь! При чём здесь Америка? Уйди, проклятая страна! Без тебя разберёмся! Миротворцы хреновы!» — негодует Татьяна Леонтьева.

«Да, щас бы! Нет уж! От американцев можно ожидать всё что угодно: любую гадость, подлость и провокацию. Так что… Фигушки!» — поддерживает Алевтина.

«О чем говорить с человеком, который вообще ничего не решает?» — спрашивает Павел Галкин.

«Пендосы совсем уже охамели от своей безнаказанности. Куда ехать-то? В психушку, поговорить с «клоуном-наполеоном-дегенератом»?» — соглашается Денис Леман.

«Нет веры Америке. Они хорошо освоили искусство манипуляции и людьми, и общественным мнением. Уйди, Америка. От тебя все беды», — поделилась мнением Лариса Ищенко.

«Обнаглели вконец, слов нет! С каких это пор хлеб за желудком бегает? Им холодно и голодно, они должны умолять нашего президента принять их на выгодных нам условиях, а не наоборот». — заметила Татьяна Шабалина.

«Надо зачистить территорию от фашистов, а переговоры им нужны, а не России! Не хотят терять придуманный статус сверхдержавы!» — считает Нелли Дударева.

«Клоун годится только поставить подпись под актом капитуляции», — отозвалась Светлана о Зеленском.

Зеленский President.gov.ua

Как сообщало ИА REGNUM, ранее американский конгрессмен Гозар разместил на своем сайте письмо с обращением к «дорогому президенту Путину и президенту Зеленскому» с призывом прибыть на «мирные переговоры в Феникс, штат Аризона». Расположение штата, по словам Гозара, обеспечит необходимую для продуктивных переговоров дистанцию как от конфликта, так и от институтов, призывающих к продолжению конфликта.

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