Челябинск, 28 октября 2022, 07:25 — REGNUM В Челябинской области местным жителям упростили процесс заготовки древесины для собственных нужд. Соответствующий законопроект приняли депутаты регионального Заксобрания.

Ручная обработка древесины
Ручная обработка древесины
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Документ был внесён на рассмотрение депутатов губернатором Алексеем Текслером. Его разработали для упорядочения выделения древесины гражданами для собственных нужд.

Каждый год в регионе подают более 11 тыс. заявлений о выделении древесины. А договоров купли-продажи лесных насаждений с объемом более 100 тыс. м3 заключается на сумму почти 20 млн рублей. Эти средства поступают в региональный бюджет.