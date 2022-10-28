Челябинск, 28 октября, 2022, 07:25 — ИА Регнум. В Челябинской области местным жителям упростили процесс заготовки древесины для собственных нужд. Соответствующий законопроект приняли депутаты регионального Заксобрания.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Ручная обработка древесины

Документ был внесён на рассмотрение депутатов губернатором Алексеем Текслером. Его разработали для упорядочения выделения древесины гражданами для собственных нужд.

Каждый год в регионе подают более 11 тыс. заявлений о выделении древесины. А договоров купли-продажи лесных насаждений с объемом более 100 тыс. м3 заключается на сумму почти 20 млн рублей. Эти средства поступают в региональный бюджет.