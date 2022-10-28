Тегеран, 28 октября, 2022, 07:53 — ИА Регнум. 27 октября президент ИранаИбрагим Раиси заверил, что иранская нация победит врагов, поскольку она полна решимости продолжать путь прогресса. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

khamenei.ir Эбрахим Раиси

Раиси сделал это замечание в одном из районов северной провинции Зенджан, где он находился с однодневной поездкой для открытия тепловой электростанции. Президент отметил, что враги вынашивают заговоры против Ирана, чтобы помешать прогрессу иранской молодежи в различных областях.

Он сослался на теракт, произошедший ранее в южном городе Шираз, заявив, что ответственность за нападение взяла на себя группировка ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), но возникает вопрос о том, кто создал террористическую группировку и поддерживает ее, чтобы посеять раздор между странами Западной Азии.

Раиси также подчеркнул, что США признали, что создали ИГИЛ, и это вызывает серьезные сомнения в заявлениях страны о поддержке прав человека.