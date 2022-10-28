Президент: иранцы полны решимости бороться с врагами
Тегеран, 28 октября, 2022, 07:53 — ИА Регнум. 27 октября президент ИранаИбрагим Раиси заверил, что иранская нация победит врагов, поскольку она полна решимости продолжать путь прогресса. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.
Раиси сделал это замечание в одном из районов северной провинции Зенджан, где он находился с однодневной поездкой для открытия тепловой электростанции. Президент отметил, что враги вынашивают заговоры против Ирана, чтобы помешать прогрессу иранской молодежи в различных областях.
Он сослался на теракт, произошедший ранее в южном городе Шираз, заявив, что ответственность за нападение взяла на себя группировка ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), но возникает вопрос о том, кто создал террористическую группировку и поддерживает ее, чтобы посеять раздор между странами Западной Азии.
Раиси также подчеркнул, что США признали, что создали ИГИЛ, и это вызывает серьезные сомнения в заявлениях страны о поддержке прав человека.