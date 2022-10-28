Чебоксары, 28 октября, 2022, 07:25 — ИА Регнум. В Чувашии военный комиссариат по городу Шумерля, Шумерлинскому и Порецкому районам Олег Петров «из чувства воинского долга» записался добровольцем для участия в специальной военной операции. Об этом написал в соцсети глава администрации Шумерли Валерий Шигашев.

https://gshum.cap.ru/ Частичная мобилизация в Шумерле (Чувашия)

По его словам, подполковник запаса Олег Петров временно сложил полномочия военного комиссара «для отбытия в воинскую часть» в качестве добровольца.

«Такое решение было им принято после исполнения основной задачи по проведению частичной мобилизации Шумерлинским военным комиссариатом и исходя из чувства воинского долга. Олег Иванович попросил не проводить официального мероприятия», — написал в соцсети «ВКонтакте» мэр Шумерли Валерий Шигашев.

В благодарственном письме руководитель города выразил признательность подполковнику за «верность воинскому долгу и службу Отечеству», пожелав «успехов в прохождении воинской службы, избранной по зову сердца и профессиональному призванию». Мэр пожелал ему также «удачи во всём во имя победы» России.

Отметим, что 26 октября из Шумерлинского военкомата состоялась очередная отправка мобилизованных в Ульяновск, где они пройдут военную подготовку и получат необходимые навыки. По традиции им вручены платки-обереги, которые в рамках республиканской акции «Подари платок солдату» вышили шумерлинские мастерицы.

«Слова напутствий и поддержки от руководства города… Благословение… в путь», — говорится в сообщении администрации Шумерли.

Как сообщало ИА REGNUM , мобилизованных из Чувашии направляют для прохождения подготовки в Казань и Ульяновск.