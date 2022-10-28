Вашингтон, , 07:24 — REGNUM Международный валютный фонд (МВФ) и власти Египта договорились о выделении стране расширенной кредитной линии в размере $3 млрд, рассчитанной на 46 месяцев, сообщается на сайте учреждения.

Египет Иван Шилов © ИА REGNUM

В заявлении отмечается, что организация приветствует переход египетского правительства к режиму «устойчивой гибкости обменного курса» и соблюдения республикой обязательств по усилению социальной защиты.

В МВФ также добавили, что обсуждали с Египтом предоставление дополнительного $1 млрд из Фонда устойчивого развития (RSF).

Как сообщало ИА REGNUM, 27 октября правительство Египта повысило зарплаты государственных служащих и заморозило до 30 июня 2023 года цены на электроэнергию.

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