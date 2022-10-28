Владивосток, 28 октября, 2022, 07:20 — ИА Регнум. Энергетики Сибирской генерирующей компании приступили к модернизации энергоблока №1 на Приморской ГРЭС. Реконструкция оборудования позволит повысить энергонадежность объекта, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Пресс-служба ГРЭС Модернизация энергоблока ГРЭС

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Энергоблок эксплуатировался 48 лет. В ходе работ специалисты обновят 70% турбинного и 30% котельного оборудования, после чего он сможет гарантированно выдавать в энергосистему региона номинальную мощность в 110 мегаватт.

Энергетики вскрыли турбину и приступили к поиску дефектов, извлекли насосное оборудование, подогреватели высокого и низкого давления. С котлов сняли изношенные воздухоподогреватели, водяной экономайзер, потолочный пароперегреватель, демонтировали дымососы и их фундамент.

За четыре месяца на турбине планируется капитально отремонтировать цилиндр высокого давления и реконструировать цилиндр низкого давления с заменой ротора и диафрагм. Заменят подогреватели, установят новые питательные и конденсатные насосы, арматуру и трубопроводы обвязки. Также энергетикам предстоит усовершенствовать системы контроля и управления.

Работы планируется завершить до конца февраля 2023 года. Всего в реконструкцию энергоблока Сибирская генерирующая компания вложит 900 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Томске завершён ремонт газораспределительного пункта на ГРЭС-2, благодаря чему станция подготовлена к приёму газа.