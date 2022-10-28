Тегеран, , 07:53 — REGNUM 27 октября заместитель министра иностранных дел Ирана по политическим вопросам Али Багери Кани вызвал посла Германии Ханса-Удо Музеля в Тегеран из-за «назойливых» высказываний ряда немецких официальных лиц о недавних беспорядках в Иране. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Али Багери GovernmentZA

На встрече с послом Германии Багери Кани назвал неприемлемой и безответственной позицию, занятую немецкими официальными лицами, включая министра иностранных дел, которая, по его словам, спровоцировала беспорядки в Иране и противоречит международному праву.

Он отметил, что такая позиция несовместима с традицией, существующей в давних связях между двумя странами.

Иранский чиновник подчеркнул, что Исламская Республика соблюдает права человека, включая право на мирные протесты, сообщив, что насилие и нарушение закона не только нарушают это право, но и влияют на общественный порядок и безопасность иранских граждан.

Протесты начались в Иране 16 сентября, когда 22-летняя девушка Махса Амини скончалась в больнице через три дня после того, как она упала в обморок в полицейском участке в Тегеране. Заключение судебно-медицинской экспертизы показало, что ее смерть наступила не из-за телесного наказания, а из-за хронического заболевания.