Томск, , 07:19 — REGNUM Жители Томской области 27 октября проводили в учебные части Центрального военного округа новую группу мобилизованных. Об этом рассказал губернатор Владимир Мазур, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Частичная мобилизация Иван Шилов © ИА REGNUM

Глава региона пообещал бойцам, что пока они будут находиться на службе, заботу об их семьях возьмут на себя областные власти. Он напомнил, что каждому мобилизованному или добровольцу полагается единовременная выплата в 100 тыс. рублей.

«Семьям мобилизованных, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, положена выплата до 42 тысяч. Дети мобилизованных освобождены от оплаты детского сада и школьных обедов», — добавил он.

На все просьбы родственником мобилизованных главы муниципалитетов должны реагировать в течение суток. Кроме того, за каждой семьёй будут закреплены соцработники или волонтёры.

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