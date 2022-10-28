Токио, , 07:18 — REGNUM Заместитель генсека правительства Японии Сэйдзи Кихара признался в контактах со скандальной «Церковью объединения». Соответствующее заявление он сделал на заседании японского парламента.

Япония Иван Шилов © ИА REGNUM

«Я глубоко раскаиваюсь в таких контактах, поскольку тогда плохо знал о сущности этой организации», — заявил он.

Кихара объяснил, что на выборах в парламент он получил письмо поддержки от одного из подразделений этой организации. О других контактах с «Церковью объединения» политик не сообщил.

Отметим, что оппозиция Японии использует скандал с «Церковью объединения» для усиления давления на правительство страны. Ранее связи с организацией стали причиной для перестановок в правительстве Японии. Также «церковь» вымогает у своих последователей доходы и другие пожертвования. Общий ущерб от деятельности этой организации в Японии оценивается в 124 млрд иен (около $830 млн).

Добавим, что широко обсуждать ситуацию с «Церковью объединения» после убийства экс-главы японского правительства Синдзо Абэ.