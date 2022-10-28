Сеул, , 07:16 — REGNUM КНДР осуществила запуск в сторону Японского моря двух баллистических ракет малой дальности. Об этом со ссылкой на Комитет начальников штабов ВС Южной Кореи 28 октября сообщает агентство Yonhap.

Запуск баллистической ракеты. КНДР Wiihot.com

Тип ракет и данные о траектории, скорости, высоте и дальности их полёта военные пока не приводят.

Напомним, 76% испытаний, проведённых КНДР с 1984 года, были признаны исследователями успешными, это является очевидным признаком прогресса в стремлении Пхеньяна создать передовые системы ракетного вооружения.

Как сообщало ИА REGNUM, Южная Корея проведёт с США учения военно-воздушных сил, в которых будут задействованы около 240 военных самолётов.

Читайте также: Глава МАГАТЭ указал на возможность проведения ядерных испытаний КНДР

Читайте ранее в этом сюжете: Южная Корея и США проведут совместные учения ВВС

Читайте развитие сюжета: Ракета КНДР упала за пределами экономической зоны Токио в Японском море