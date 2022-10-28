Сеул, 28 октября 2022, 07:16 — REGNUM КНДР осуществила запуск в сторону Японского моря двух баллистических ракет малой дальности. Об этом со ссылкой на Комитет начальников штабов ВС Южной Кореи 28 октября сообщает агентство Yonhap.
Тип ракет и данные о траектории, скорости, высоте и дальности их полёта военные пока не приводят.
Напомним, 76% испытаний, проведённых КНДР с 1984 года, были признаны исследователями успешными, это является очевидным признаком прогресса в стремлении Пхеньяна создать передовые системы ракетного вооружения.
Как сообщало ИА REGNUM, Южная Корея проведёт с США учения военно-воздушных сил, в которых будут задействованы около 240 военных самолётов.
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