Сеул, 28 октября, 2022, 07:16 — ИА Регнум. КНДР осуществила запуск в сторону Японского моря двух баллистических ракет малой дальности. Об этом со ссылкой на Комитет начальников штабов ВС Южной Кореи 28 октября сообщает агентство Yonhap.

Wiihot.com Запуск баллистической ракеты. КНДР

Тип ракет и данные о траектории, скорости, высоте и дальности их полёта военные пока не приводят.

Напомним, 76% испытаний, проведённых КНДР с 1984 года, были признаны исследователями успешными, это является очевидным признаком прогресса в стремлении Пхеньяна создать передовые системы ракетного вооружения.

Как сообщало ИА REGNUM, Южная Корея проведёт с США учения военно-воздушных сил, в которых будут задействованы около 240 военных самолётов.

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