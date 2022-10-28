Якутск, 28 октября 2022, 07:20 — REGNUM Производство специальных печей длительного горения для отапливания палаток военнослужащих запустили в Якутии. Об этом сообщил в своём телеграм-канале 28 октября глава Якутии Айсен Николаев.
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Такие печи могут поддерживать тепло в течении трёх-шести часов на одной закладке дров и способны прогревать помещение площадью в 60 кв. м. На предприятии, которое занимается производством таких печей, работают в том числе люди с ограниченными возможностями.
«Желаем нашим бойцам вернуться живыми и невредимыми, а мы поможем им чем сможем!», — привёл глава Якутии слова сварщика, работающего на предприятии.
Как сообщало ИА REGNUM, перечень снаряжения, который сделает службу более комфортной для бойцов спецоперации в защиту Донбасса, дополнили в Якутии. Мобилизованных в том числе будут обеспечивать фильтрами для воды, бензопилами, громкоговорителями, палатками и генераторами.