Якутск, , 07:20 — REGNUM Производство специальных печей длительного горения для отапливания палаток военнослужащих запустили в Якутии. Об этом сообщил в своём телеграм-канале 28 октября глава Якутии Айсен Николаев.

СВО. Частичная мобилизация Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Якутские предприятия приходят на помощь фронту. Они начали производить продукцию, которая может пригодиться нашим воинам. Промышленники Якутии готовы выпускать подобные печи большими партиями для нужд Российской Армии», — отметил он.

Такие печи могут поддерживать тепло в течении трёх-шести часов на одной закладке дров и способны прогревать помещение площадью в 60 кв. м. На предприятии, которое занимается производством таких печей, работают в том числе люди с ограниченными возможностями.

«Желаем нашим бойцам вернуться живыми и невредимыми, а мы поможем им чем сможем!», — привёл глава Якутии слова сварщика, работающего на предприятии.

Как сообщало ИА REGNUM, перечень снаряжения, который сделает службу более комфортной для бойцов спецоперации в защиту Донбасса, дополнили в Якутии. Мобилизованных в том числе будут обеспечивать фильтрами для воды, бензопилами, громкоговорителями, палатками и генераторами.