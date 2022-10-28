Пекин, 28 октября, 2022, 07:16 — ИА Регнум. Растущая экономика Китая будет способствовать росту его гражданского воздушного транспорта и повысит спрос на 8485 новых коммерческих самолетов в течение следующих 20 лет, говорится в последнем рыночном прогнозе Boeing, опубликованном в Пекине, сообщает 27 октября агентство Синьхуа.

Prayitno Boeing

Спрос на этот новый коммерческий самолет со стороны китайского рынка оценивается примерно в $1,5 трлн, говорится в прогнозе коммерческого рынка Boeing 2022 для Китая. Эти новые коммерческие самолеты будут включать в себя как пассажирские самолеты, так и грузовые.

Согласно прогнозу, в течение следующих двух десятилетий более пятой части поставок новых коммерческих самолетов по всему миру будет обслуживать рынок гражданской авиации Китая. Boeing прогнозирует, что парк коммерческих самолетов Китая более чем удвоится за 20 лет, поскольку спрос на авиаперевозки и грузовые авиаперевозки продолжит расти.

Согласно прогнозу, на быстрорастущем рынке авиаперевозок Китая, поддерживаемом постоянно растущим сектором электронной коммерции, ожидается, что к 2041 году парк грузовых судов достигнет более 800 самолетов.