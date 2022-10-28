Порт-о-Пренс, 28 октября, 2022, 07:10 — ИА Регнум. Руководство ежедневной газеты Le Neuvelliste на Гаити приняло решение прекратить выпуск бумажной версии издания из-за экономического кризиса в стране. Об этом говорится на официальном сайте газеты.

Юдель Пэн. За газетой. 1914

«Администрация ежедневной газеты Le Nouvelliste вынуждена пойти на этот болезненный шаг из-за невозможности обеспечить топливом доставщиков и по причине полного расхода последних запасов бумаги», — объяснили в редакции.

Отмечается, что пока газета будет выходить только в электронной версии. Также руководство издания выразило надежду, что кризис будет преодолен и газету начнут вновь печатать. Сама газета выходила на Гаити с 1898 года.