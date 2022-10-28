Пекин, , 07:10 — REGNUM Министерство экологии и охраны окружающей среды Китая заявило, что оно ускорит создание единой и стандартизированной национальной системы для расчета выбросов углекислого газа, сообщает 27 октября агентство Синьхуа.

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Сосредоточив внимание на секторах, компаниях и ключевых продуктах при расчете, министерство и соответствующие ведомства также составят список парниковых газов, сказал представитель министерства Ли Гао на пресс-конференции.

Ли сказал, что в условиях «зеленого перехода» в Китае национальный рынок торговли углеродом, который открылся в июле прошлого года, работал упорядоченно, с установленной структурой и правилами, а ожидания оправдались.

По состоянию на 21 октября общий объем сделок на рынке достиг 8,58 млрд юаней (около $1,2 млрд), сообщил чиновник. Ли добавил, что министерство усилит управление качеством данных, укрепит функции рынка и оптимизирует сертифицированный механизм сокращения выбросов в стране, чтобы помочь рынку процветать.

Китай объявил, что будет стремиться к пику по выбросам углекислого газа к 2030 году и достижению углеродной нейтральности к 2060 году.