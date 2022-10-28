Пекин, 28 октября, 2022, 07:08 — ИА Регнум. Нефинансовые исходящие прямые инвестиции Китая (ODI) достигли 567,19 млрд юаней за первые девять месяцев года, увеличившись на 8,5% в годовом исчислении, показали официальные данные, сообщает 27 октября агентство Синьхуа.

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По данным Министерства коммерции Китая, в долларовом выражении ODI вырос на 6,3% по сравнению с прошлым годом и составил $85,85 млрд. Инвестиции в лизинг и бизнес-услуги за рубежом выросли на 26,7% по сравнению с предыдущим годом и составили $29,32 млрд. Инвестиции в различные сферы, включая производство, оптовую и розничную торговлю, а также строительство, показали рост.

За первые девять месяцев прямые нефинансовые инвестиции в страны «Пояса и пути», увеличились на 5,2% в годовом исчислении до $15,65 млрд.