Пекин, , 07:06 — REGNUM Согласно официальным данным, опубликованным за первые девять месяцев этого года в городах Китая, было создано 10,01 млн рабочих мест, сообщает 27 октября агентство Синьхуа.

Китайцы (сс) Alex Toulemonde

По данным Министерства трудовых ресурсов и социального обеспечения Китая, общая ситуация с занятостью остается стабильной, несмотря на текущие проблемы с трудоустройством. С января по сентябрь 1,32 млн человек, испытывающих трудности с поиском работы, получили работу, в то время как 3,87 млн безработных нашли новую работу.

По данным министерства, за этот период Китай выдал в общей сложности 72,7 млрд юаней субсидий на трудоустройство. Отделы кадров и социального обеспечения по всей стране запустили кампании по предоставлению услуг выпускникам, ищущим работу, в результате чего было создано 1,02 млн мест для стажировки.