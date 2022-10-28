Волгоград, , 07:08 — REGNUM В арбитраж Волгоградской области поступил банкротный иск от Сбербанка, ответчиком по которому выступает предприятие из сферы производства стройматериалов, — ООО «Урюпинский машиностроительный завод». Заявление пока судом не принято к производству, передаёт ИА REGNUM.

Банкротство Иван Шилов © ИА REGNUM

Иск подан 21 октября 2022 года. Сумма долга составляет 4 215 324,32 рубля. О своих планах обратиться с соответствующим иском банк заявил 2 октября 2022 года.

Напомним, также иск о несостоятельности получил один из старейших российских заводов судостроения — «Пелла». Претензии к нему имеют как минимум пять кредиторов, которые уже уведомили о планах подать соответствующие иски. Двое из них заявления в суд уже направили.