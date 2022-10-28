В Волгоградской области банк банкротит завод-производитель стройматериалов
Волгоград, 28 октября, 2022, 07:08 — ИА Регнум. В арбитраж Волгоградской области поступил банкротный иск от Сбербанка, ответчиком по которому выступает предприятие из сферы производства стройматериалов, — ООО «Урюпинский машиностроительный завод». Заявление пока судом не принято к производству, передаёт ИА REGNUM.
Иск подан 21 октября 2022 года. Сумма долга составляет 4 215 324,32 рубля. О своих планах обратиться с соответствующим иском банк заявил 2 октября 2022 года.
В ЕГРЮЛ завод, работающий в сфере производства строительных металлических конструкций и изделий, зарегистрирован с 2011 года. Владелец — Ваха Умархаджиев. По данным базы «Контур. Фокус», выручка ООО в 2021 году снизилась на 83% (до 3,3 млн рублей), а за 2021 год юрлицо получило всего 179 тыс. рублей чистой прибыли.
Напомним, также иск о несостоятельности получил один из старейших российских заводов судостроения — «Пелла». Претензии к нему имеют как минимум пять кредиторов, которые уже уведомили о планах подать соответствующие иски. Двое из них заявления в суд уже направили.