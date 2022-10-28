Чебоксары, , 07:04 — REGNUM В Чувашии объём промышленного производства по итогам девяти месяцев снизился на 2,1%, в том числе снижение в обрабатывающих отраслях составило 2,2%. Это следует из обновлённых данных Чувашстата, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Стенд легкой промышленности Василий Иванов © ИА REGNUM

В январе–сентябре 2022 года по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом индекс промышленного производства в республике составил 97,9%, в том числе в обрабатывающих производствах — 97,8%, в электроэнергетике — 100,8%, в водоснабжении – 87,1%, добыче полезных ископаемых – 98%.

За указанный период в структуре обрабатывающих производств спад зарегистрирован в 13 видах отраслей из 21, которые подпадают под мониторинг Чувашстата.

Наибольшее снижение произошло в производстве готовых металлических изделий — на 40,5%. Также значительно упал объём производства готовых изделий (-31,1%), компьютеров, электронных и оптических изделий (-37,7%), а также в мебельной (-28%) и полиграфической (-21,7%) промышленности.

В восьми отраслях нарастили объём производства. В частности, на 36,2% возросло металлургическое производство, на 27,3% — производство машин и оборудования.

В сентябре 2022 года в Чувашии индекс промышленного производства по сравнению с августом составил 96%, к сентябрю 2021 года — 109,6%.