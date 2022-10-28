Москаленский район, Омская область, 28 октября, 2022, 07:04 — ИА Регнум. В Москаленском районе Омской области вечером 27 октября произошло смертельное ДТП с участием бензовоза. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления МВД.

УМВД по Омской области ДТП в Омской области

Предварительно установлено, что водитель легкового автомобиля Fiat на трассе Челябинск — Новосибирск не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с бензовозом Volvo. В результате водитель и пассажир легковушки погибли на месте.

«Личности погибших устанавливаются. Два пассажира автомобиля «Фиат» — женщина, личность которой сейчас также устанавливается, и ребёнок — девочка, госпитализированы», — добавили в ведомстве.

В рамках организованной проверки сотрудники полиции намерены установить все обстоятельства и причины происшествия.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале октября на трассе Тюмень — Омск столкнулись легковой автомобиль с большегрузом. В результате четыре человека скончались на месте.

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