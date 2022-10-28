Вашингтон, 28 октября, 2022, 07:03 — ИА Регнум. Представление о целях киевского режима, его намерениях, потерях и о ситуации на территории б. УССР в целом у Запада очень слабое. Такое заявление сделал 27 октября политолог, директор Центра разведки и глобальных отношений имени Майка Роджерса Джошуа Хумински в статье для журнала Hill.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Бывшая УССР

По мнению Хумински, Запад, во всяком случае публично, судит о намерениях Киева, его потерях и о ходе боевых действий на территории б. УССР в основном по публикациям в социальных сетях и СМИ. Представление о реальном положении вещей на территории б. УССР, по мнению политолога, у Запада «очень скромное».

При этом Хумински отмечает, что у Киева отлично получается контролировать информационное пространство и создавать для своих союзников ложную картину. Политолог считает, что Запад обходит вопрос о том, каково будет завершение конфликта, поскольку опасается разногласий в стане союзников.

«Если Германия и Франция действительно расходятся во взглядах на окончание кризиса с Эстонией и Польшей, а также США и Великобританией, единству грозит раскол, который откроет новые возможности для России», — поясняет Хумински.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Госдуме РФ отметили, что дни Владимира Зеленского как политика сочтены, и дали совет уже сейчас готовиться к бегству.