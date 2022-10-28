Красноярск, , 07:01 — REGNUM Жителя Красноярска с биохимическим образованием, организовавшего подпольную нарколабораторию и успевшего изготовить в ней более 2,5 кг наркотиков, приговорили к 15 годам исправительной колонии строгого режима. О приговоре Красноярского краевого суда 28 октября сообщает прокуратура региона.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

В помещении нарколаборатории, организованной в арендованном на территории Октябрьского района Красноярска гараже, также было обнаружено более 85 кг реагентов для изготовления новой партии.

Прокуратура Красноярского края «В 2021 году мужчина, обладая биохимическим образованием, в составе организованной группы создал подпольную лабораторию по производству наркотиков. Для этого он приобрёл необходимое оборудование, ингредиенты… В период с 3 по 14 марта 2022 года он изготовил более 2,5 кг наркотика, который планировал сбывать с другими участниками группы».

В сообщении правоохранительного ведомства отмечается, что материалы уголовного дела в отношении соучастников осужденного «выделены в отдельное производство».

Как сообщало ИА REGNUM, в Челябинске два местных жителя осуждены за незаконный оборот почти двух килограммов наркотических веществ.

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