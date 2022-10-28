В Красноярске владельца нарколаборатории осудили на 15 лет
Красноярск, 28 октября, 2022, 07:01 — ИА Регнум. Жителя Красноярска с биохимическим образованием, организовавшего подпольную нарколабораторию и успевшего изготовить в ней более 2,5 кг наркотиков, приговорили к 15 годам исправительной колонии строгого режима. О приговоре Красноярского краевого суда 28 октября сообщает прокуратура региона.
В помещении нарколаборатории, организованной в арендованном на территории Октябрьского района Красноярска гараже, также было обнаружено более 85 кг реагентов для изготовления новой партии.
В сообщении правоохранительного ведомства отмечается, что материалы уголовного дела в отношении соучастников осужденного «выделены в отдельное производство».
Как сообщало ИА REGNUM, в Челябинске два местных жителя осуждены за незаконный оборот почти двух килограммов наркотических веществ.