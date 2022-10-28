Мадрид, 28 октября, 2022, 07:01 — ИА Регнум. Второй вице-премьер и министр труда Испании Йоланда Диас объявила о немедленном отзыве медали «За заслуги в труде», врученной диктатору Франсиско Франко и другим пособникам франкистских репрессий. Об этом пишет агентство EFE.

Франсиско Франко

«Никогда больше», — сказала Диас в ходе пресс-конференции.

В список первой партии медалей, изъятых у членов репрессивного аппарата Франко, помимо самого диктатора, вошли Хосе Луис Арресе-и-Магра, Хосе Антонио Хирон де Веласко, кардинал Энрике Пла-и-Дениель, Хуан Ягуэ Бланко, Хосе Солис Руис, Хосе Мария Фернандес де Ладреда-и-Менендес Вальдес, Хесус Ромеро Горрия, Феликс Уарте Гоньи и Хосе Леон де Карранса-и-Гомес Паблос.

Отмечается, что такое решение соответствует Закону 20/2022 от 19 октября «О демократической памяти». Оно было принято всего через шесть дней после вступления закона в силу.

В феврале 2022 года Совет министров утвердил новое положение о медали «За трудовые заслуги», позволяющее, среди прочих изменений, лишить награды тех, кто сотрудничал с репрессивным аппаратом Франко.

Положение позволяет лишать человека медалей, «если установлено, что поведение и карьера награжденного лица или организации несовместимы с гражданской и профессиональной образцовостью, необходимой для получения награды».

Кроме того, человек лишается медали, если награжденный «до или после награждения был частью репрессивного аппарата диктатуры Франко и совершал действия или демонстрировал поведение, явно несовместимое с демократическими ценностями и руководящими принципами защиты прав человека».