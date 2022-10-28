Токио, 28 октября, 2022, 06:58 — ИА Регнум. Два очага высокопатогенного штамма птичьего гриппа были выявлены в Японии, из-за чего будет уничтожено в общей сложности 340 тысяч кур, сообщило на своем сайте японское министерство сельского хозяйства.

Птичий грипп

Первая вспышка зафиксирована на ферме в городе Курашики (префектура Окаяма). Здесь забьют около 170 тысяч птиц. Такое же количество кур будет уничтожено в городе Ацума (остров Хоккайдо).

В обоих случаях также вводится карантинная зона в радиусе 10 км.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 октября в провинции Чолла-Пукто в Южной Корее была зарегистрирована вспышка высокопатогенного штамма птичьего гриппа H5N1.