Анадырь, , 06:54 — REGNUM По поручению Генерального прокурора РФ Игоря Краснова замгенерального прокурора Дмитрий Демешин в Анадыре 28 октября представил руководителям органов исполнительной, законодательной, судебной власти, правоохранительных ведомств и коллективу прокуратуры прокурора Чукотки государственного советника юстиции 3 класса Дмитрия Бурко, назначенного указом президента Российской от 11 октября на пятилетний срок, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства округа.

Прокурор Vsemetri.com

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Дмитрий Бурко работает в органах прокуратуры более 25 лет. Он прошёл путь от следователя до заместителя прокурора Москвы.

Отмечается, что Бурко высококвалифицированный, инициативный, принципиальный и требовательный руководитель.

Дмитрий Демешин выразил уверенность в том, что прокуратура Чукотки продолжит профессионально решать все поставленные задачи.

Как сообщало ИА REGNUM, Дмитрий Демешин 20 октября в Новосибирске представил коллективу региональной прокуратуры нового прокурора Александра Бучмана.