Екатеринбург, , 07:09 — REGNUM Новый поезд по маршруту Екатеринбург — Москва запустят с 12 декабря. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Свердловской железной дороги.

Поезд Szd.rzd.ru

Маршрут пройдёт через станции Дружинино, Красноуфимск, Восстание-Пассажирская (Казань), Муром-1 и другие. В пути состав будет находиться менее суток. Из Екатеринбурга поезд отправится 12 декабря в 00:35 (22:35 мск), а из Москвы в 13 декабря 15:18 (13:18 мск).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 11 ноября между Екатеринбургом и Челябинском начнут курсировать «Орланы». Время в пути составит 3 часа 56 минут.