Тегеран, 28 октября, 2022, 07:57 — ИА Регнум. Ряд арабских стран присоединились к международному хору осуждения теракта, совершенного в Ширазе, в результате которого погибли 15 человек. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News 27 октября.

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Министерство иностранных дел Бахрейна разместило на своем веб-сайте сообщение, осуждающее стрельбу по религиозному объекту, которая привела к жертвам среди гражданского населения.

В министерстве заявили, что нападение нарушает все этические, гуманитарные и религиозные ценности. Он также передал свои соболезнования семьям погибших, отметив, что Бахрейн отвергает экстремизм, терроризм и насилие во всех их формах.

Министерство иностранных дел ОАЭ также осудило это нападение и выразило сожаление и скорбь народу и правительству Ирана. Министерство на своем веб-сайте заявило, что ОАЭ отвергают терроризм во всех формах, которые направлены на безопасность стран.

Министерство иностранных дел Ирака также осудило теракт в Шахчераге, подчеркнув, что правительство в Багдаде преисполнено решимости бороться с терроризмом и экстремизмом.