Чита, , 06:50 — REGNUM В Чите для мобилизованных из Приморья, Бурятии, Якутии, Сахалина и Камчатки организовали курсы по управлению беспилотными летательными аппаратами, сообщи в правительстве Сахалина.

Квадрокоптер Александр Погожев © ИА REGNUM

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Мобилизованные для участия в специальной военной операции в защиту Донбасса обучаются работать с различными видами БПЛА. Военнослужащих тренируют сотрудники Технопарка Забайкалья.

Стоит задача, чтобы бойцы получили навыки классического оператора беспилотного летательного аппарата.

Как сообщало ИА REGNUM, перечень снаряжения, который сделает службу более комфортной для бойцов спецоперации в защиту Донбасса, дополнили в Якутии. Мобилизованных в том числе будут обеспечивать фильтрами для воды, бензопилами, громкоговорителями, палатками и генераторами.