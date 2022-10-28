Чебоксары, 28 октября 2022, 06:47 — REGNUM Одна из антикризисных мер в условиях санкций и проведения спецоперации — оперативное вливание бюджетных средств в экономику. Последние три года бюджет формировался в «ситуации неопределённости»: «то ковид шандарахнул, то санкции, теперь спецоперация». Как передаёт корреспондент ИА REGNUM , об этом заявил первый вице-премьер — министр финансов Чувашии Михаил Ноздряков, говоря об особенностях вёрстки бюджета.
При обсуждении в региональном парламенте бюджетных поправок на 2022 год, глава минфина ответил на вопрос мастодонта чувашской политики, депутата Игоря Молякова («СР — Патриоты России — За правду»), который пытался разобраться в цифрах и поинтересовался, всё-таки профицитный или дефицитный бюджет в регионе: при профицитном исполнении казны-2022 в новой поправке предлагается утвердить бюджет с дефицитом.
Он сослался на то, что в основе вёрстки бюджета — прогноз социально-экономического развития и стратегия развития Чувашии.
Также министр финансов отреагировал на комментарий ещё одного тяжеловеса чувашской политики Петра Краснова («Единая Россия»), поставившего вопрос о бюджетном прогнозировании и балансе.
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Как сообщало ИА REGNUM , в Чувашии депутаты поддержали корректировку бюджета 2022 года. В новой редакции поступления возрастают на 6,54 млн рублей и достигают 79,4 млрд рублей. Расходы увеличиваются на 5,5 млрд рублей — до 82,5 млрд рублей, дефицит составит 3,1 млрд рублей.