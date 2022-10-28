Красноярск, 28 октября, 2022, 06:47 — ИА Регнум. В Красноярском крае студенты колледжей и техникумов шьют толстовки и термобельё для участников спецоперации. Об этом сообщил оперштаб региона.

Денис Абрамов ИА REGNUM Сбор тёплых вещей и аптечки для солдат

А студенты Красноярского колледжа сферы услуг и предпринимательства начали изготавливать бескаркасные многофункциональные носилки.

Кроме того, на базе Шарыповского многопрофильного колледжа открыли пункт сбора гуманитарной помощи в рамках проекта «ИZ Сибири сынам России». Отмечается, что первая посылка уже отправлена в зону спецоперации.

В акцию «Мы вместе» включились уже 29 учреждений среднего профессионального образования.