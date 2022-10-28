Тегеран, 28 октября 2022, 08:36 — REGNUM 27 октября министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан осудил теракт в Ширазе, заявив, что враги разработали целый проект по дестабилизации Исламской Республики. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан
Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан
Mfa.gov.ir

Амир Абдоллахиан решительно осудил смертоносный теракт в храме Шах Чераг в Ширазе на юго-западе иранской провинции Фарс.

Передав соболезнования семьям погибших и пожелав скорейшего выздоровления пострадавшим, иранский дипломат написал в своем аккаунте в Instagram, что это преступление полностью прояснило злонамеренные цели провокаторов террора и насилия в Иране.

«Есть конкретная информация о том, что враги разработали проект, направленный на то, чтобы сделать иранскую территорию небезопасной. Несомненно, мы не позволим, чтобы национальной безопасности и интересам Ирана угрожали террористы и иностранные интервенты, которые называют себя защитниками прав человека», — подчеркнул он.

Напомним, что ранее в храме Шах-Чераг в юго-западном городе Шираз произошел теракт, в результате которого 15 человек погибли, еще 27 получили ранения. Известно, что нападавший открыл огонь по паломникам, после чего был арестован.