Тегеран, 28 октября, 2022, 08:36 — ИА Регнум. 27 октября министр иностранных дел ИранаХосейн Амир Абдоллахиан осудил теракт в Ширазе, заявив, что враги разработали целый проект по дестабилизации Исламской Республики. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Mfa.gov.ir Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан

Амир Абдоллахиан решительно осудил смертоносный теракт в храме Шах Чераг в Ширазе на юго-западе иранской провинции Фарс.

Передав соболезнования семьям погибших и пожелав скорейшего выздоровления пострадавшим, иранский дипломат написал в своем аккаунте в Instagram, что это преступление полностью прояснило злонамеренные цели провокаторов террора и насилия в Иране.

«Есть конкретная информация о том, что враги разработали проект, направленный на то, чтобы сделать иранскую территорию небезопасной. Несомненно, мы не позволим, чтобы национальной безопасности и интересам Ирана угрожали террористы и иностранные интервенты, которые называют себя защитниками прав человека», — подчеркнул он.

Напомним, что ранее в храме Шах-Чераг в юго-западном городе Шираз произошел теракт, в результате которого 15 человек погибли, еще 27 получили ранения. Известно, что нападавший открыл огонь по паломникам, после чего был арестован.