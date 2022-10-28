Москва, , 06:44 — REGNUM Грузовой космический корабль «Прогресс МС-21» успешно пристыковался к российскому сегменту Международной космической станции (МКС), сообщает пресс-служба Роскосмоса.

МКС

Процесс стыковки контролировали специалисты Центра управления полетами, а также космонавты Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и Анна Кикина. Корабль доставил на МСК более 2,5 тыс. килограммов грузов. В него вошло топливо, вода, пища, азот, а также оборудование для российского сегмента станции. Кроме того, на космическом корабле доставили новогодние подарки, которые космонавты откроют только непосредственно на Новый год.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 октября ракета-носитель «Союз-2.1а» с кораблем «Прогресс МС-21» стартовала с космодрома Байконур. Корабль должен доставить на МКС 2517 кг грузов.