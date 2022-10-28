Барселона, Испания, 28 октября, 2022, 06:44 — ИА Регнум. Суд города Оспиталет-де-Льобрегат (провинция Барселона) постановил временно освободить рэпера Морада, который был арестован днём ранее за подозрение в организации общественных беспорядков. Об этом пишет агентство EFE.

Antonio Rull Рэп

После ночи в полицейском участке и доставки в суд судья, возбудивший дело о преступлении, связанном с нарушением общественного порядка, согласился на временное освобождение рэпера, который должен будет находиться в распоряжении суда в любое время, когда он потребуется.

Как сообщает издание El Caso и как подтвердили EFE источники, близкие к расследованию, рэпер был арестован за то, что якобы заплатил группе молодых людей за поджог контейнеров после ссоры с офицерами региональной полиции Барселоны (Guàrdia Urbana).

События произошли рано утром 27 октября когда музыкант был с группой из примерно двадцати человек, записывающих видеоклип, и некоторые соседи пожаловались на шум.

Сотрудники региональной полиции прибыли на место происшествия в ответ на жалобы соседей, и в итоге на Морада был составлен протокол. По версии источников, Морад угрожал офицерам тем, что даст деньги молодым людям на поджог контейнеров. Спустя несколько часов в близлежащих районах были обнаружены три сгоревших автомобиля и несколько сгоревших контейнеров.

Минувшим летом Морад уже был несколько раз арестован, и судья возбудил против него дело за клевету и оскорбление сотрудника Mossos d’Esquadra, которого он заснял, когда тот выписывал ему штраф за неправильно припаркованную машину, а затем разместил снимки в социальных сетях, назвав полицейского «растлителем несовершеннолетних».