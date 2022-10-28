Сеул, , 06:42 — REGNUM Северная Корея осуществила очередной запуск баллистической ракеты в сторону Японского моря. Об этом 28 октября со ссылкой на южнокорейских военных сообщает агентство Yonhap.

Ракетные испытания в КНДР Cnbc.com

О каких-либо подробностях произошедшего информация пока не поступала.

Напомним, 76% испытаний, проведённых КНДР с 1984 года, были признаны исследователями успешными, это является очевидным признаком прогресса в стремлении Пхеньяна создать передовые системы ракетного вооружения.

Как сообщало ИА REGNUM, глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил о наличии оснований говорить о возможной подготовке КНДР к очередным ядерным испытаниям.

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