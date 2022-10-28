Сеул, 28 октября, 2022, 06:42 — ИА Регнум. Северная Корея осуществила очередной запуск баллистической ракеты в сторону Японского моря. Об этом 28 октября со ссылкой на южнокорейских военных сообщает агентство Yonhap.

Cnbc.com Ракетные испытания в КНДР

О каких-либо подробностях произошедшего информация пока не поступала.

Напомним, 76% испытаний, проведённых КНДР с 1984 года, были признаны исследователями успешными, это является очевидным признаком прогресса в стремлении Пхеньяна создать передовые системы ракетного вооружения.

Как сообщало ИА REGNUM, глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил о наличии оснований говорить о возможной подготовке КНДР к очередным ядерным испытаниям.

Читайте также: Южная Корея и США проведут совместные учения ВВС