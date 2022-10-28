Тегеран, 28 октября, 2022, 08:45 — ИА Регнум. 27 октября секретарь Высшего совета по правам человекаКазем Гарибабади в твиттере задал риторический вопрос: «Почему правозащитные механизмы молчат о смертельном теракте в Ширазе?»

Иран

«Террористы продолжают нападать на ни в чем не повинных иранских гражданских лиц», — написал Гарибабади в своем твиттере, сообщает агентство IRNA.

Он отметил, что «за четыре десятилетия в Иране было убито более 17 000 человек. Базирующиеся в США и Европе террористы пользуются непоколебимой поддержкой Запада. Почему правозащитные механизмы молчат о смертоносном теракте в Ширазе?»

Напомним, что ранее в храме Шах-Чераг в юго-западном городе Шираз произошел теракт, в результате которого 15 человек погибли, еще 27 получили ранения. Известно, что нападавший открыл огонь по паломникам, после чего был арестован.