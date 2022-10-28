Москва, 28 октября, 2022, 06:41 — ИА Регнум. Необходимый уход России от экономического либерализма может стать путем в новую ловушку псевдотрадиционализма, которую устраивает Запад, а элита России продолжает пребывать в антисоветской рамке, которая мешает ей пойти по пути подлинного гуманизма, которого Запад боится как огня, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Кургинян

«Давайте правду назовем своими словами. На протяжение всей этой эпохи Путин пытался сделать одно — соединить либеральную рыночную экономику с сильной государственностью. Все. Это формула путинизма. Теперь получается, что в новых исторических условиях эта формула невозможна. Она противоречит новым нагрузкам мира и всего прочего. Тогда что пытаются сделать? А мне очень понятно, что пытаются сделать в условиях антисоветского консенсуса в элите… Пытаются сделать что-нибудь консервативное. Уже от этого консервативного сам запад отказывается… значит, весь этот консерватизм они выносят к чертям, а мы пытаемся его взять. Мы пытаемся стать страной классического консервативного модерна. Так я был бы счастлив, если бы это было, но этого не будет», — заявил Кургинян.

По его словам, весь вопрос заключается в том, что если Россия хочет выстоять при тех нагрузках, которые существуют, надо понять, что, во-первых, есть этот мир консервативного модерна в Азии, есть мир постмодерна на Западе, есть спонсируемая американцами антимодернистская архаика, включая радикальный ислам и бандеровщину, и есть что-то, что нам надо взять и привнести в мир, чтобы он был устойчив. И это нечто является глубоко русской новой вестью.

«И тут возникает следующая опасность. А ну как внутри всего этого дела отказываться начнут от гуманизма, от истории как таковой, от много еще чего, вдруг мы залетим туда, где будет новая ловушка, примерно такая, как эта либеральная экономика перед этим. А ну как они снюхаются на чем-то таком? Тогда Россию точно загонят в угол. Поэтому концептуальная дискуссия и ее воплощение на практике — это вопрос политически актуальный. Вопрос дел, поступков и ближайшего будущего», — подытожил философ.

Уже сегодня на Западе консерватизм вырождается в фашизм, а настоящие консерваторы загнаны в угол, маргинализованы. Поэтому на Западе есть очень много желающих загнать Россию в ловушку спецтрадиционализма, который столь же лишен идей гуманизма и развития, как и западный неолиберализм. И в России есть силы, которые подталкивают страну в эту сторону, осознанно заманивая ее в ловушку.