Россию хотят загнать в ловушку фашистского псевдоконсерватизма — Кургинян
Москва, 28 октября, 2022, 06:41 — ИА Регнум. Необходимый уход России от экономического либерализма может стать путем в новую ловушку псевдотрадиционализма, которую устраивает Запад, а элита России продолжает пребывать в антисоветской рамке, которая мешает ей пойти по пути подлинного гуманизма, которого Запад боится как огня, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».
По его словам, весь вопрос заключается в том, что если Россия хочет выстоять при тех нагрузках, которые существуют, надо понять, что, во-первых, есть этот мир консервативного модерна в Азии, есть мир постмодерна на Западе, есть спонсируемая американцами антимодернистская архаика, включая радикальный ислам и бандеровщину, и есть что-то, что нам надо взять и привнести в мир, чтобы он был устойчив. И это нечто является глубоко русской новой вестью.
Уже сегодня на Западе консерватизм вырождается в фашизм, а настоящие консерваторы загнаны в угол, маргинализованы. Поэтому на Западе есть очень много желающих загнать Россию в ловушку спецтрадиционализма, который столь же лишен идей гуманизма и развития, как и западный неолиберализм. И в России есть силы, которые подталкивают страну в эту сторону, осознанно заманивая ее в ловушку.